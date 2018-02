Microsoft hat bekanntgegeben, welche Gratis-Spiele sich Xbox Gold-Abonnenten im März 2018 herunterladen dürfen. Die erste Welle der neuen Games With Gold-Spiele steht ab Donnerstag, dem 1. März 2018, zum Download bereit.

Für die Xbox One dürfen wir uns auf Ubisofts Trials of the Blood Dragon freuen, das uns rennend und schießend in den Vietnam-Krieg schickt. Außerdem dabei: Der ungewöhnliche Shooter Superhot.

Xbox 360-Spieler erwarten hingegen Brave: The Video Game und Quantum Conundrum. Unten findet ihr alle neuen Gratis-Games für Xbox One und Xbox 360 in der Übersicht.

Das sind die Games With Gold im März 2018

Xbox One

Superhot (16. März bis 15. April)

Trials of the Blood Dragon (1. März bis 31. März)

Xbox 360

Brave: The Video Game (1. bis 15. März)

Quantum Conundrum (16. bis 28. März)

Bis zum 15. März 2018 können Xbox Gold-Abonnenten außerdem noch Assassin's Creed Chronicles: India für die Xbox One abstauben, das Microsoft mit dem Februar-Aufgebot des Services verfügbar gemacht hat.

Ist für euch diesen Monat etwas dabei?