Xbox Games with Gold - Erste Mai-Gratis-Spiele sind jetzt verfügbar

Die ersten Mai-Games-with-Gold stehen ab sofort zum Download bereit.

Es ist Anfang Mai und dementsprechend können alle Xbox-Live-Goldmitglieder ab sofort die ersten Mai-Gratis-Spiele aus dem Games-with-Gold-Programm herunterladen. Für Xbox-One-Besitzer ist das Giana Sisters: Twisted Dreams Directors Cut, auf der Xbox 360 steht Star Wars: The Force Unleashed 2 zum Gratis-Download bereit.

Außerdem bleibt Telltale's The Walking Dead: Season Two auf der Xbox One für Goldmitglieder bis zum 15. Mai kostenlos. Die weiteren Games with Gold für den Monat Mai listen wir nachfolgend auf.

Mehr: Das sind die Games with Gold im Mai 2017

Xbox One

Xbox 360

Welche Games with Gold ladet ihr euch im Mai herunter?