Xbox Games with Gold - Gratis-Spiele für Mai 2017 sind bekannt

Die Gratis-Spiele für Xbox Live Gold-Mitglieder im Mai 2017 stehen fest. Mit dabei sind u.a. Star Wars: The Force Unleashed II und Lara Croft and the Temple of Osiris.

von Tim Hödl,

21.04.2017 18:13 Uhr