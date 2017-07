Xbox Games with Gold im Juli - Erste Gratis-Spiele ab sofort verfügbar

Wir schreiben den 1. Juli 2017, und damit stehen wieder einmal neue Gratis-Spiele für Xbox One- und Xbox 360-Besitzer mit einer Gold-Mitgliedschaft bereit. Der erste Teil des Games with Gold-Lineups für den Juli umfasst das charmante Kletter-Abenteuer Grow Up und den Third Person-Shooter Kane & Lynch 2.

Während Grow Up vom 1. bis zum 31. Juli für Xbox One-Besitzer verfügbar ist, bekommen nicht nur Xbox One-, sondern auch Xbox 360-Spieler das düstere Kane & Lynch 2 - und zwar vom 1. bis zum 15. Juli. Zusätzlich zu den Games with Gold vom Juli gibt es aktuell noch einen Titel vom Juni-Lineup. Noch bis zum 15. Juli können sich Xbox One-Besitzer das Action-Adventure Watch Dogs sichern.

Wie gefällt euch das aktuelle Games with Gold-Lineup?