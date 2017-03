Xbox One - Auch Far Cry 3 ist jetzt abwärtskompatibel

Far Cry 3 gibt es jetzt auch auf der Xbox One.

Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die Koop-Action von Army of Two zum Abwärtskompatibilitätsprogramm der Xbox One stößt und nun wartet schon der nächste Xbox 360-Klassiker auf uns.

Mehr: Xbox One - System-Update bringt heute Achievement-Tracker & mehr

Wie Larry "Major Nelson" Hryb auf Twitter verkündete, ist Far Cry 3 ab sofort auf der Xbox One spielbar.

Far Cry 3 is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/uHB2QJ768J — Larry Hryb ? (@majornelson) March 30, 2017

Damit gesellt sich der Ubisoft-Shooter zu Far Cry 3: Blood Dragon, der retro-futuristischen Erweiterung, die schon im letzten Jahr den Sprung auf die Xbox One geschafft hat. Wer Far Cry 3 schon besitzt, sollte das Spiel automatisch in der Xbox One-Bibliothek vorfinden.

Alle anderen dürfen für 19,99 Euro im Xbox Store zugreifen. Der Download ist mit knappen 6 GB auch klein genug, um noch heute einen Auslug auf die Insel des verrückten Vaas zu machen.

Habt ihr Far Cry 3 schon gespielt?

Far Cry 3 - Test-Video zum Insel-Shooter