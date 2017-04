Xbox One - Dead Space 2 & Dead Space 3 jetzt abwärtskompatibel

Dead Space 2 erschien 2011 für Xbox 360, PS3 und PC.

Dank des Abwärtskompatibilitäts-Features können wir inzwischen auf eine umfangreiche Bibliothek an Xbox 360-Spielen zurückgreifen, die wir auch auf der Xbox One genießen dürfen. Wie Microsofts Larry "Major Nelson" Hyrb via Twitter bekannt gegeben hat, schwirren nun sechs neue Xbox 360-Klassiker in diese Bibliothek, darunter die beiden Horror-Titel Dead Space 2 und Dead Space 3 von Visceral Games.

Damit sind nun alle drei Teile der Dead Space-Reihe auf der Xbox One spielbar. Dead Space 3 erntete damals vielerorts harsche Kritik, weil es alte Horror-Pfade verlässt und insbesondere in der zweiten Spielhälfte zunehmend auf Action setzt.

Also, Dead Space 2 and Dead Space 3 are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/KKWJsSShPD — Larry Hryb ? (@majornelson) April 27, 2017

Ebenfalls abwärtskompatibel sind ab sofort Cabela's Dangerous Hunts, Alaskan Adv, Hunting Expeditions sowie Survival SoK.

Werdet ihr die Daed Space-Spiele nun noch einmal spielen?