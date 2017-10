Dead Space 2 - Entwickler spricht über Verkaufszahlen & die Situation von Singleplayer-Spielen

Der ehemalige Visceral Games-Mitarbeiter und Level Designer Zach Wilson sprach auf Twitter im Rahmen der Schließung des Entwicklerstudios und der Zukunft von SingleplayerSpielen über Dead Space 2. Die Fortsetzung des beliebten Horror-Klassikers verkaufte sich nach seinen Angaben ca. vier Millionen Mal.

Das klingt zuerst nach einem Erfolg. Das Spiel habe aber insgesamt Kosten von 60 Millionen US-Dollar verursacht. Die verkauften Exemplare hätten nicht ausgereicht, um diese Kosten ausreichend zu decken. Dies sei vor allem dem hohen Marketing-Budget geschuldet, welches den Großteil der Kosten verursacht habe.

Dead Space 2 cost 60 Million dollars to make and they were merciless with their budget. they only sold 4 mil and that wasn't enough