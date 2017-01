Xbox One - Hardware-Verkäufe sinken, aber Xbox Live bricht Rekorde

Microsofts Xbox One hat sich im vergangenen Quartal schlechter verkauft, als es im selben Zeitraum des Vorjahres der Fall war. Eine ganz normale Entwicklung: Je weiter wir uns vom Launch einer Konsole entfernen, desto weniger Einheiten des Geräts gehen über die Ladentheke. Der Xbox One geht es insgesamt aber sehr gut: Der Dezember 2016 war der bisher beste Monat der Konsole, die Software-Verkäufe spülen Geld in die Kassen und Xbox Live stellt neue Nutzerrekorde auf.

Mehr: Xbox One Scorpio - Nächste Xbox soll richtige Next Gen-Konsole werden, kein halbherziges Upgrade

Während des Quartals, das am 31. Dezember 2016 zu Ende gegangen ist, hat Xbox Live zum ersten Mal 55 Millionen aktive Nutzer erreicht. Was ein neuer Rekord ist und die bisherige Höchstmarke von 49 Millionen von Mitte 2016 locker toppen kann. Diese aktiven User scheinen auch fleißig Geld auszugeben: Im Finanzreport für Dezember 2016 ist von einer Steigerung um 18% die Rede, was die Einnahmen im Bereich Xbox-Software und -Services angeht.

Mehr: Xbox One Abwärtskompatibilität - Im Januar 2017 mehr als zehn 360-Spiele hinzugefügt

Kombiniert mit den, trotz Einführung der Xbox One S, sinkenden Einnahmen im Hardware-Sektor (22% weniger als im selben Zeitraum des Jahres 2015), ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 3% gesunkene Gaming-Einnahmen in 2016. Was aber nicht bedeutet, dass es der Xbox One schlecht ginge, eher im Gegenteil: Wichtiger als die Konsolen-Verkäufe erscheinen die Aufwärts-Tendenzen im Bereich Software und Services.

Wie seht ihr Microsofts Standing mit der Xbox One?