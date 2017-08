Xbox One - Metal Gear Rising: Revengeance ab sofort abwärtskompatibel

Metal Gear Rising: Revengeance ist ab ab sofort auf der Xbox One abwärtskompatibel. Das teilte Microsofts Larry Hryb (alias "Major" Nelson) auf Twitter mit. Ebenfalls neu im Abwärtskompatibilitäts-Programm ist ScreamRide, in dem ihr eigene Achterbahnen bauen und fahren könnt.

Metal Gear Rising: Revengeance and ScreamRide are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/rpYl6Im90r — ? Larry Hryb (@majornelson) August 15, 2017

Metal Gear Rising: Revengeance erschien Anfang 2013 für die PS3 und die Xbox 360 und ist kein klassischer Metal-Gear-Teil, sondern ein Spin-off, in dem ihr euch in der Rolle des durch Cyborg-Technologien aufgebrezelten Raiden durch Gegnermengen schnetzelt. Das Kampfsystem ist hervorragend und auch die Story für ein Actionspiel überdurchschnittlich gut, für weitere Details und eine Einschätzung zum Spiel lest ihr am besten unseren Test zu Metal Gear Rising: Revengeance.

