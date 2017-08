Ab Herbst führt Mircrosoft bekanntlich drei neue Verpackungshinweise ein, die uns Aufschluss darüber geben, inwiefern Spiele von der kommenden Xbox One X profitieren:

4K Ultra HD - Ein Spiel wird mit einem 2160p Frame Buffer ausgegeben. Dies schließt natives 4K, Checkerboarding und eine dynamische Auflösung ein

- Ein Spiel wird mit einem 2160p Frame Buffer ausgegeben. Dies schließt natives 4K, Checkerboarding und eine dynamische Auflösung ein HDR - Das Spiel unterstützt den HDR10-Standard

- Das Spiel unterstützt den HDR10-Standard Xbox One X Enhanced - Ein Entwickler hat sich zusätzliche Arbeit gemacht, um die 6 Teraflops der Xbox One X zu nutzen. Die Features, die davon betroffen sind, variieren von Spiel zu Spiel

Bei einer prall gefüllten Xbox-Spielebibliothek wird es in Zukunft also schwerer fallen, den Überblick zu behalten. Ein neues Update, das bereits jetzt für den Xbox-Insider-Ring verfügbar ist, führt nun aber neue Filter ein, mit denen wir Ordnung ins Chaos bringen und 4K-, HDR- und Xbox One X Enhanced-Spiele ganz bequem heraussuchen können.

Wann genau das Update für alle anderen Xbox One-Spieler erscheint, ist noch nicht bekannt. Das untere Bild wurde auf Reddit gepostet und zeigt uns die Filter genauer.

Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 für rund 500 Euro. Alle Infos zu den 4K-, HDR- und Xbox One X Enhanced-Spielen findet ihr hier.