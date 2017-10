Die Xbox One X erscheint am 7. November und kostet knapp 500 Euro - es ist die bislang stärkste Konsole, die Microsoft veröffentlicht hat. Bei der Xbox One X setzt man auf starke Hardware-Komponenten, die unter anderem 4K-Auflösung mit 60 Bildern in der Sekunde ermöglichen sollen.

Das kommt natürlich besonders den Spielen zugute, und zu denen gab Microsoft in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Informationen bekannt. So sollen neue Icons dafür sorgen, dass ihr auf einen Blick erkennen könnt, welche Verbesserungen ein Spiel auf der Xbox One X bietet. Darüber hinaus kursiert eine vorläufige Liste der unterstützen Spiele. Wir fassen die wichtigsten Angaben für euch zusammen.

Wichtiger Hinweis: Das Spiele-Lineup der Xbox One X wird in Zukunft weiter anwachsen. Zudem gehen wir davon aus, dass Microsoft noch Details zu vielen der unterstützen Titeln nachreicht. Daher werden wir diesen Artikel immer wieder updaten und ergänzen.

4K Ultra HD, HDR & Xbox One X Enhanced - Die neuen Icons und ihre Bedeutung

Microsoft will Entwicklern nicht vorschreiben, wie sie die Performance der Xbox One X nutzen sollen. Daher beschränken sich die Verbesserungen nicht auf ein bloßes Hochschrauben der Auflösung von zum Beispiel 1080p auf 4K. Damit kommt jedoch die Frage auf, welches Spiel inwiefern von der Leistung der One X profitiert. Um Verwirrungen vorzubeugen, führt Microsoft ab diesem Herbst drei neue Verpackungshinweise ein.

4K Ultra HD - Ein Spiel wird mit einem 2160p Frame Buffer ausgegeben. Dies schließt natives 4K, Checkerboarding und eine dynamische Auflösung ein.

- Ein Spiel wird mit einem 2160p Frame Buffer ausgegeben. Dies schließt natives 4K, Checkerboarding und eine dynamische Auflösung ein. HDR - Das Spiel unterstützt den HDR10-Standard

- Das Spiel unterstützt den HDR10-Standard Xbox One X Enhanced - Ein Entwickler hat sich zusätzliche Arbeit gemacht, um die 6 Teraflops der Xbox One X zu nutzen. Die Features, die davon betroffen sind, variieren von Spiel zu Spiel.

Zusätzlich zu den Verpackungshinweisen hat Microsoft seine Übersichtsseite der Xbox One-Spiele um die Filter 4K, HDR und Xbox One X Enhanced erweitert. Bislang erfassen die Filter jedoch nur Spiele, die bereits veröffentlicht wurden. Entsprechend lückenhaft sind die konkreten Informationen zum Spiele-Lineup der Xbox One X noch.

Das Spiele-Lineup der Xbox One X in der Übersicht

Über 30 Spiele sollen zum Release der Xbox One X ein kostenloses 4K-Update erhalten. Zusätzlich wurden im Rahmen der E3 2017 und darüber hinaus weitere Spiele vorgestellt, die die Mehrleistung des Xbox One-Upgrades auskosten sollen. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen für die Xbox One X verbesserten Spielen. In der Klammer hinter dem Spieletitel stehen jeweils die unterstützen Features (Enhanced, 4K und HDR).

A Plague Tale: Innocence (Enhanced)

A Way Out (Enhanced)

Agents of Mayhem (Enhanced)

Anthem (Enhanced)

Ark: Survival Evolved (Enhanced, HDR)

Ashen (Enhanced)

Ashes Cricket (Enhanced, 4K, HDR)

Assassin's Creed: Origins (Enhanced, 4K, HDR)

Astroneer (Enhanced, HDR)

Away: Journey to the Unexpected (Enhanced)

Battlerite (Enhanced)

Below (Enhanced)

Biomutant (Enhanced, 4K)

Black Desert (Enhanced)

Brawlout (Enhanced)

Call of Duty: WW2 (Enhanced)

Chess Ultra (Enhanced, HDR)

Code Vein (Enhanced)

Conan Exiles (Enhanced)

Crackdown 3 (Enhanced, 4K, HDR)

Crossout (Enhanced)

Danger Zone (Enhanced, 4K)

Dark and Light (Enhanced)

Darksiders 2 - Deathinitive Edition (Enhanced, 4K)

Darksiders 3 (Enhanced)

Darksiders: Warmastered Edition (Enhanced, 4K)

Dead Rising 4 (Enhanced, HDR)

Deep Rock Galactic (Enhanced)

Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition (Enhanced, 4K)

Dishonored 2 (Enhanced)

Disneyland Adventures (Enhanced, 4K, HDR)

Doom (Enhanced)

Dovetail Games Euro Fishing (Enhanced)

Dragon Ball Fighter Z (Enhanced)

Dynasty Warriors 9 (Enhanced)

EA Sports FIFA 18 (Enhanced, 4K, HDR)

EA Sports Madden NFL 18 (Enhanced, 4K, HDR)

EA Sports NBA Live 18 (Enhanced, 4K)

EA Sports NHL 18 (Enhanced, 4K)

EA Sports UFC 3 (Enhanced)

Elex (Enhanced, 4K)

Elite Dangerous (Enhanced, 4K)

Everspace (Enhanced, 4K)

F1 2017 (Enhanced, 4K, HDR)

Fable Fortune (Enhanced)

Fallout 3 (Enhanced)

Fallout 4 (Enhanced)

Far Cry 5 (Enhanced)

Landwirtschafts-Simulator 17 (Enhanced, 4K)

Fe (Enhanced)

Final Fantasy 15 (Enhanced, 4K, HDR)

Firewatch (Enhanced)

For Honor (Enhanced)

Forza Horizon 3 (Enhanced, 4K, HDR)

Forza Motorsport 7 (Enhanced, 4K, HDR)

Gears of War 4 (Enhanced, 4K, HDR)

Gravel (Enhanced)

Greedfall (Enhanced)

GRIDD: Retroemhanced (Enhanced, 4K, HDR)

Halo: The Master Chief Collection (Enhanced)

Halo 3 (Enhanced)

Halo 5: Guardians (Enhanced, 4K)

Halo Wars 2 (Enhanced, 4K, HDR)

Hand of Fate 2 (Enhanced, 4K)

Hello Neighbor (Enhanced)

Hitman (Enhanced, 4K, HDR)

Homefront: The Revolution (Enhanced)

Immortal: Unchained (Enhanced)

Injustice 2 (Enhanced, HDR)

Jurassic World Evolution (Enhanced)

Killer Instinct (Enhanced, 4K)

Killing Floor 2 (Enhanced)

Kingdom Come: Deliverance (Enhanced)

L.A. Noire (Enhanced, 4K, HDR)

Life is Strange: Before the Storm (Enhanced, 4K)

Mafia 3 (Enhanced, 4K)

Mantis Burn Racing (Enhanced, 4K, HDR)

Marvel Heroes Omega (Enhanced, 4K)

Marvel vs. Capcom: Infinite (Enhanced)

Metal Gear Survive (Enhanced)

Metro: Exodus (Enhanced)

Mittelerde: Schatten des Krieges (Enhanced, 4K; HDR)

Minecraft (Enhanced, 4K, HDR)

Minion Masters (Enhanced)

Monsters Energy Supercross: The Official Videogame (Enhanced)

Monster Hunter World (Enhanced, HDR)

MX vs. ATC All Out (Enhanced, 4K)

NBA 2K18 (Enhanced)

Need For Speed: Payback (Enhanced)

Nine Parchments (Enhanced)

Ori and the Will of the Wisps (Enhanced, 4K)

Outlast 2 (Enhanced, 4K)

Paladins (Enhanced)

Path of Exile (Enhanced)

PlayerUnknown's Battlegrounds (Enhanced, HDR)

Portal Knights (Enhanced)

Pro Evolution Soccer 2018 (Enhanced)

Project Cars 2 (Enhanced, HDR)

Quantum Break (Enhanced)

Raiders of the Broken Planet (Enhanced)

Railway Empire (Enhanced, 4K, HDR)

Real Farm (Enhanced)

ReCore: Definitive Edition (Enhanced, HDR)

Redout: Lightspeed Edition (Enhanced)

Resident Evil 7: Biohazard (Enhanced, HDR)

RiME (Enhanced)

Rise of the Tomb Raider (Enhanced, 4K, HDR)

Riverbond (Enhanced)

Roblox (Enhanced)

Robocraft Infinity (Enhanced)

Rocket League (Enhanced)

Rugby 18 (Enhanced)

Rush: A Disney Pixar Adventure (Enhanced, 4K, HDR)

Sea of Thieves (Enhanced, 4K, HDR)

Slime Rancher (Enhanced)

State of Decay 2 (Enhanced, 4K, HDR)

Smite (Enhanced)

Sonic Forces (Enhanced)

Star Wars: Battlefront 2 (Enhanced, HDR)

Steep (Enhanced)

Strange Brigade (Enhanced)

Super Lucky's Tale (Enhanced, 4K)

Super Night Riders (Enhanced, 4K)

Superhot (Enhanced)

Surviving Mars (Enhanced)

Tacoma (Enhanced)

Tennis World (Enhanced)

The Artful Escape of Francis Vendetti (Enhanced)

The Crew 2 (Enhanced)

The Darwin Project (Enhanced)

The Elder Scrolls Online (Enhanced, HDR)

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Enhanced)

The Evil Within 2 (Enhanced)

The Last Night (Enhanced)

The Surge (Enhanced, 4K, HDR)

The Witcher 3: Wild Hunt (Enhanced)

The Hunter: Call of the Wild (Enhanced)

Titanfall 2 (Enhanced)

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (Enhanced, HDR)

Tom Clancy's The Division (Enhanced)

Train Sim Word (Enhanced)

TT Isle of Man: Ride on the Edge (Enhanced)

Unruly Heroes (Enhanced, 4K, HDR)

Warframe (Enhanced)

Warhammer: End Times - Vermintide (Enhanced)

World of Tanks (Enhanced, 4K, HDR)

We Happy Few (Enhanced)

Wolfenstein 2: The New Colossus (Enhanced)

WRC 7 (Enhanced)

Zoo Tycoon (Enhanced, 4K, HDR)