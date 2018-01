Xbox One - Xbox-Chef will auf Fans hören & plant mehr eigene Spiele

Phil Spencer ist jetzt Microsofts Executive Vice President of Gaming, während Matt Booty Corporate Vice President der Microsoft Game Studios wird. Und Matt Booty hat nicht nur einen wunderschönen Namen, sondern war bis vor Kurzem auch noch der Chef der Minecraft-Abteilung. Er soll eine große Rolle bei Microsofts Bestrebungen spielen, in Zukunft mehr in eigene Marken, First Party-Entwicklungen und Exclusives zu investieren. Gegenüber VentureBeat spricht Phil Spencer über die Pläne für die Zukunft.

Microsoft im Vergleich zur Konkurrenz

Während Nintendo mit Spielen wie Zelda, Mario Odyssey oder Splatoon 2 brilliert, hat Sony Hits à la Horizon Zero Dawn, The Last of Us oder Uncharted in petto. Nur Microsoft tut sich schwer: Sea of Thieves soll es richten, möglicherweise noch Crackdown 3. Aber auch wenn mittlerweile ein neues Fable kommen soll: Scalebound und Fable Legends wurden eingestampft und altbewährte Franchises wie Gears of War oder Halo bleiben hinter den Erwartungen zurück. Mittlerweile kommuniziert Phil Spencer auch offen, dass ihm die Unzufriedenheit der Fans bewusst ist.

"Ich bin gegenüber dem Meme da draußen nicht taub, bei dem es um unseren Content geht und die Notwendigkeit, mehr zu investieren. Definitiv, wir sind an einem Punkt, an dem wir mehr investieren und wir werden damit auch weitermachen."

Das Fan-Feedback verhallt nicht ungehört

Die Verantwortung von Matt Booty liege vor allem darin, sich um den First Party-Content zu kümmern und dessen Ausbau in Zukunft sicherzustellen.

"Das ist wirklich, wo ich Matts Fokus sehe: Sowohl die existierenden Franchises und gleichermaßen, wenn nicht noch ein bisschen mehr, über unsere zukünftigen Inhalte nachzudenken und wie dieses Wachstum auf behutsame Art und Weise erfolgen kann, auf eine Art, die für unsere Fans auch liefert."

Selbstverständlich dauert es wohl noch eine ganze Weile, bis wir die ersten Spiele sehen werden, die dank dieser Strategie entstehen sollen. Nichtsdestotrotz klingt das sehr vielversprechend für alle Xbox One- und Windows 10-Besitzer. Außerdem scheint hier nichts mehr schön geredet zu werden, sondern die Sache wird stattdessen angegangen.

Was haltet ihr von den Versprechungen? Was für Spiele wünscht ihr euch?

