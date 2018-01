Xbox One S 1 TB Minecraft Limited Edition für nur 219 Euro - Weitere Xbox One-Bundles im Angebot

Bereits gestern haben wir euch über aktuelle Angebote rund um die Xbox One S informiert. Heute gibt es nun weitere Bundles im Angebot. Allen voran ist nun die Xbox One S 1 TB in der Minecraft Limited Edition stark reduziert und kostet nur 219 Euro.

Das besondere Bundle wurde auf der Gamescom 2017 vorgestellt und richtet sich an alle Fans des Klötzchen-Spiels. Die Konsole zeichnet ein ganz besonderes Design aus, denn sie erstrahlt im besten Minecraft-Look.

Des Weiteren ist sie mit Minecraft-Sounds ausgestattet und einem speziellen Creeper-Wirelesse-Controller. Natürlich gehört zu diesem speziellen Bundle Minecraft als Spiel dazu.

Xbox One S 1 TB Minecraft Limited Edition für 219 Euro

