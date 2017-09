Xbox One S - Microsoft verlost einzigartige Custom-Konsole, reagiert mit 3D-Effekten auf Sound

Die Xbox One S erscheint auch in einer ganz besonderen Version, die in Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen DJ-Duo Chainsmokers entstanden ist. Die Konsole kommt mit einem Display daher, dass über mehrere Lagen und einen eigenen Mikroprozessor verfügt.

So kann die Außenseite des Geräts auf Sound reagieren und ein dynamisches Licht-Spektakel samt 3D-Effekten abbrennen. Diese einzigartige Xbox One S gibt es allerdings nicht zu kaufen – ihr könnt sie nur gewinnen.

We partnered with @Xbox to create this this amazing Xbox One S console. Tell us in a Tweet why you love it so much to win! pic.twitter.com/r3OY1WCqWi