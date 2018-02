Xbox One S - Bundle mit Playerunknown's Battlegrounds angekündigt

Playerunknown's Battlegrounds hat sich auf der Xbox One als großer Erfolg entpuppt. Mitte Januar, gerade mal einen Monat nach Xbox One-Release, vermeldete Microsoft bereits drei Millionen Spieler, die auf dem gnadenlosen Schlachtfeld des Battle Royale-Shooters um das begehrte Chicken Dinner kämpfen.

Um auf der Erfolgswelle des Spiels aufzubauen und den hauseigenen Konsolenverkauf anzukurbeln, hat Microsoft ein Xbox One S-Bundle mit PUBG angekündigt. Am 20. Februar 2018 soll das Bundle zum Preis von 299,99 Euro in die Läden wandern.

Xbox One S mit PUBG - Die Inhalte in der Übersicht

Xbox One S-Konsole (1 TB)

Xbox Wireless Controller

Vollversion-Download von Playerunknown's Battlegrounds

1-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft

1 Monat Xbox Probe-Game Pass mit Zugang zu über 100 Spielen

4K-Ultra-HD-Blu-ray, 4K-Videostreaming, High Dynamic Range, Premium-Audio

Im Microsoft Store kann das Bundle bereits vorbestellt werden.

Playerunknown's Battlegrounds ist seit Dezember 2017 als Preview-Version auf der Xbox One erhältlich.