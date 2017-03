Die Xbox Scorpio beeindruckte einen GameStop-Manager mit ihrer Leistungsfähigkeit.

Umfassende Informationen zur Xbox One Scorpio sind immer noch Mangelware. Obwohl immer wieder Details zu Microsofts neuer Konsole auftauchen, handelt es sich dabei meistens um Gerüchte oder rar gesäte Informationshappen. Selbst die offizielle Produktseite im Microsoft-Store gibt nicht allzu viel her.

Umso interessante sind Meinung von Personen aus der Spiele-Branche. So zum Beispiel die des GameStop-Managers Tony Bartel. Der Chief Operating Officer (COO) der Ladenkette für Videospiele sagte in einer Investoren-Konferenz, dass er "sehr begeistert sei von Microsofts Scorpio-Produkt" (Original-Zitat: "Finally, we[re] impressed with [the] Microsoft Scorpio product").

Es soll sich um eine spielerfreundliche und leistungsstarke Konsole handeln, die für 4K-Gaming geschaffen wurde. Er geht davon aus, dass die Scorpio sehr Spiele-zentriert ist und einige tolle Spiele für sie entwickelt werden.

Laut CEO Paul Raines helfe die Microsoft Konsole dabei, die Videospiel-Verkäufe anzukurbeln. Auch Nintendos Switch und die PlayStation VR seien wichtige Faktoren für die Absatz-Zahlen des Unternehmens.

