Xbox One - Update bringt Tracking-Funktion für Achievements

Xbox One-Besitzer können in Zukunft sehr viel besser nachvollziehen, welche Errungenschaften in greifbarer Nähe sind. Das erste Update des neuen Jahres bietet neben der neuen Tracking-Funktion für die Achievements aber natürlich noch einiges mehr. Uns erwarten Mini-Game Hubs, ein "Do not disturb"-Modus sowie Verbesserungen bei der Kommentarfunktion.

Next Achievements

Das Next Achievements-Feature erlaubt es uns, innerhalb des Guides eine Liste der anstehenden Errungenschaften anzuzeigen. Die Liste funktioniert Spiele-übergreifend und lässt sich mit diversen Filtern anpassen. So sehen wir auf einen Blick, welchen Errungenschaften wir am nächsten sind und können direkt das Spiel starten, um sie zu erreichen.

Mini-Game Hubs

Direkt im Guide sollen die Mini-Game Hubs Zugriff auf Zusatz-Inhalte zu den Spielen gewähren und uns einen Überblick verschaffen, ohne, dass wir die Action verlassen müssen. Hier sehen wir auch, welche Freunde gerade spielen und vieles mehr.

"Do not disturb"-Status, Kommentare & neue Optionen

Mit Hilfe des Bitte-nicht-stören-Modus sehen unsere Freunde, dass wir gerade beschäftigt sind. Außerdem gibt es Änderungen an der Kommentarfunktion: Neue Kommentare stehen weiter oben, der neueste Kommentar bei Community-Posts bekommt eine Vorschau spendiert und das Ganze wird übersichtlicher. Außerdem sehen wir, wer unsere Kommentare mag. Last, but not least: Wir können jetzt auch einstellen, dass sich die Xbox One nach zwei, drei, vier oder fünf Stunden Inaktivität abschaltet.

Was sagt ihr zum Update? Was wünscht ihr euch noch?