PS4 Pro und Xbox One X stehen zwischen den klassischen Konsolengenerationen, wie wir sie lange Zeit kannten. Es handelt sich zwar um neue, leistungsstärkere Geräte – aber alle Spiele, die für die Konsolen erscheinen, müssen auch noch auf ihren Vorgängermodellen funktionieren. Damit lässt die nächste Generation noch auf sich warten, sofern sie denn überhaupt kommt. Der IDC-Marktanalyst Lewis Ward sieht allerdings massive Unterscheide zwischen der PS4 Pro und der Xbox One X.

Allein durch die Rechenleistung hebe sich Microsofts Konsole deutlich von der Konkurrenz ab. Während Sony laut Lewis Ward schon in absehbarer Zeit eine PS5 vorstellen soll, glaubt der Analyst, dass Microsoft die Xbox One X noch eine ganze Weile unterstützen wird:

"Die Xbox One X ist ein sehr viel fundamentaleres Redesign und mindestens 40 % potenter als die PS4 oder die ursprünglichen Xbox-SKUs. Die Xbox One X wird in der Lage sein, AR und VR zu bieten, obwohl Microsoft das Feature erst anschalten wird, wenn es großartige Software dafür gibt – und das wird in erster Linie Win10 PC-App-Entwicklung sein."