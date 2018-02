Erst kürzlich berichteten wir über die aufgetauchten Hallenpläne der E3 2018, die im Juni stattfinden wird. Laut den Plänen haben Sony und Nintendo die größten Standflächen gebucht, der Microsoft-Stand fällt dagegen deutlich kleiner aus. Das fiel auch etlichen Xbox-Fans auf und einige davon machten ihrer Enttäuschung unter anderem auf Twitter Luft.

Ebenfalls auf Twitter hat sich nun Marketing-Chef Aaron Greenberg zu Wort gemeldet und sich zu den kursierenden Plänen geäußert. Diese seien laut ihm "nicht akkurat" und Microsoft sei auf der E3 2018 durchaus "groß" vertreten - sowohl im LA Convention Center, in dem die Messe stattfindet, als auch darüber hinaus. Weitere Details würden in der nächsten Zeit folgen.

Maps circulating aren’t accurate. We’re pumped for @E3 2018 and will be there in a big way - at LACC and beyond. More details to come!