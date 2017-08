Xbox One X - Microsoft denkt über Cloud-Speicherung nach, um Festplatten-Platz zu sparen

Microsofts Xbox One X soll unter anderem echtes 4K-Gaming ermöglichen. Das bedeutet allerdings, dass die Spiele auch deutlich mehr Platz auf der Festplatte brauchen. Darum kommt die Xbox One X mit einem 1 TB großen Speicher daher, was immerhin das doppelte an Platz im Vergleich zur Xbox One bietet. Wenn ein einzelnes Spiel wie Forza Motorsport 7 allerdings 100 GB einnimmt, wird es trotzdem schnell eng auf der Festplatte. Aber Microsoft denkt bereits über eine passende Lösung nach: Cloud-Speicherung. (via: Gamesradar)

Mehr: Xbox - "Die Leute wählen Xbox, weil wir die größten Franchises haben", sagt Aaron Greenberg

So müssten die Besitzer einer Xbox One X nicht mehr zwingend alle Spieldateien auf die Festplatte herunterladen, sondern könnten einiges davon in die Cloud auslagern. Von dort würden die Daten dann gestreamt, wenn sie benötigt werden. Was Microsoft intern aktuell offenbar "Intelligent Delivery" nennt. Diese Herangehensweise würde Platz sparen, bräuchte aber eine schnelle und außerdem stabile Internetverbindung.

Mehr: Xbox One X - Offizielles Unboxing der »Project Scorpio Edition«

Ob es überhaupt jemals soweit kommt, muss sich zeigen. Aktuell scheint eine derartige Technologie jedenfalls noch nicht für die Xbox One X geplant zu sein, wenn die Konsole im November erscheint.

Was würdet ihr bevorzugen: Größere Festplatte oder Cloud-Speicher?