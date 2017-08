Für Microsofts Xbox One erscheinen aktuell nicht besonders viele Exklusivtitel. Crackdown 3 sollte eigentlich im Herbst auf den Markt kommen, wurde aber nochmal verschoben. Im Rahmen der gamescom 2017 spricht der Xbox-Chief Marketing Officer Aaron Greenberg jetzt über das zukünftige Spiele-Lineup der Konsolen. Er betont, dass Xbox als Marke einige der beliebtesten Franchises der gesamten Spiele-Industrie vereine:

Aaron Greenberg zufolge müssen sich Xbox-Fans keine Sorgen machen, da Forza Motorsport 7, Cuphead, PlayerUnknown's Battlegrounds, Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3 und Super Lucky's Tale erscheinen.

"Ich freue mich persönlich sehr auf diese Feiertags-Saison, weil die Xbox One die einzige Konsole sein wird, auf der du Forza 7, Cuphead und Playerunknown's Batlegrounds spielen können wirst, weswegen wir sehr aufgeregt sind. Außerdem kommt zeitgleich mit dem Xbox One X-Launch Super Lucky's Tale, das ist exklusiv."

"Aber da hört es noch nicht auf, weil wir im Frühling Sea of Thieves, State of Decay 2, und Crackdown 3 haben. Also hauen wir unseren Fans quasi non-stop mehr und mehr Exklusiv-Titel um die Ohren, es wird also tonnenweise großartige Spiele zu spielen geben."