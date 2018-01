Xbox One X - Microsoft stellt Produktion des Kinect-Adapters ein

Nachdem Microsoft im Oktober 2017 bekannt gab, die Produktion von Kinect zu beenden, ist nun auch für den dazugehörigen Adapter Schluss.

Wie das Unternehmen gegenüber Polygon bestätigt, wird die Produktion des Kinect-Adapters, der den Kinect-Sensor mit der Xbox One S, Xbox One X und Windows-Geräten verbindet, eingestellt. Stattdessen wolle sich Microsoft fortan auf neues Xbox-Zubehör konzentrieren, das von den Fans gewünscht wird.

Nach der Bekanntgabe der Produktionseinstellung von Kinect im Oktober 2017 gab Microsoft gegenüber Polygon bekannt, dass das Ende von Kinect nicht das Ende der Technologie bedeute. Wir dürfen also gespannt sein, was Microsoft in Zukunft aus dem Ärmel schüttelt.

Microsoft stellte Kinect im Jahr 2010 vor. Weil die damals noch zusammen mit der Xbox One ausgelieferte Peripherie den Preis der Konsole um 100 Euro teurer machte als die PS4, entschloss sich Microsoft nach negativem Fan-Feedback dazu, Kinect nur noch als optionales Zubehör anzubieten. Der kommerzielle Erfolg des Bewegungs- und Sprachsensors blieb trotz beeindruckender Technologie schließlich aus.

