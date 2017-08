Microsoft arbeitet eigenen Aussagen zufolge mit Hochdruck daran, ausreichend Xbox One X-Geräte zu produzieren. Schließlich soll die Nachfrage auch befriedigt werden können, wenn die neue Konsole im November auf den Markt kommt. Aber es könnte durchaus sein, dass es trotzdem eng wird.

Zumindest hat sich die erste vorbestellbare Version der Xbox One X die Project Scorpio Edition bereits extrem gut verkauft. Besser, als es Microsoft gedacht hätte: Ursprünglich sei nämlich geplant gewesen, die Geräte im Verlauf der ersten Woche zu verkaufen. Dass sie dann in weniger als einem Tag ausverkauft waren, sei schlicht "überwältigend" gewesen.

Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg sieht die Sache folgendermaßen:

"Wir werden sehen. Wir werden so viele Xbox One X machen, wie wir machen können. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass es das Nummer 1-Hitprodukt in dieser Feiertagssaison sein wird, also werden wir mit der Nachfrage mithalten, so gut wir können."