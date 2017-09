Xbox One X - Supersampling soll vor Launch erklärt werden & PUBG-Beta ist in Arbeit

Microsoft veröffentlicht am 7. November mit der Xbox One X die bisher leistungsfähigste Konsole. Sie bietet unter anderem 4K, soll dank der Supersampling-Funktion aber auch einen Mehrwert liefern, wenn die Spielenden gar keinen 4K-Fernseher anschließen können. Jetzt verrät der Xbox Games Marketing-Chef Aaron Greenberg, dass die Funktion noch vor dem Konsolen-Launch detailliert vorgestellt werden soll.

Außerdem erwartet uns wohl demnächst eine offene Betaphase für Playerunknown's Battlegrounds, Microsoft arbeite bereits daran:

We are working on that now, will share more news when we can, but we are all incredibly excited to get some Chicken Dinners on Xbox!