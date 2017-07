Xbox One X - Wolfenstein 2 & The Evil Within 2 kommen mit 4K- und HDR-Support

Microsoft hat die offiziellen Seiten zu Wolfenstein 2: The New Colossus und The Evil Within 2 mit dem "Xbox One X Enhanced"-Logo versehen. Beide Spiele sollen sich die 6 Teraflops der leistungsfähigeren Konsole zu Nutze machen und eine 4K-Auflösung sowie HDR-Support bieten.

Mehr: Wolfenstein 2: The New Colossus - Entwickler spricht über möglichen dritten Teil mit Mecha-Hitler

Laut Microsoft stecken die Entwickler "spezielle Arbeit" in alle Spiele, die von der Leistung der Xbox One profitieren sollen. Ob Wolfenstein 2: The New Colossus und The Evil Within 2 aber tatsächlich in nativer 4K-Auflösung erstrahlen, steht noch nicht fest.

Mehr: The Evil Within 2 - Horrorspiel mit erstem Trailer & Release-Date angekündigt

Laut Microsofts Beschreibung von 4K Ultra HD kann die 2160p-Ausgabe nämlich auch durch Checkerboard Rendering oder eine dynamische Auflösung erreicht werden, wie es zum Beispiel bei einigen PS4 Pro-Spielen der Fall ist.

Auf welchen Titel freut ihr euch mehr?

Wolfenstein 2: The New Colossus - Screenshots ansehen