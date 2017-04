Xbox Scorpio - Red Dead Redemption 2, Forza 7 & mehr sollen zum 4K-Lineup gehören

Diese Titel sollen für Microsofts neue Konsole Xbox One Scorpio erscheinen und native 4K-Unterstützung beinhalten.

Welche Spiele werden die 4K-Qualitäten der Xbox One Scorpio unter Beweis stellen? Bisher ist nicht viel bekannt über mögliche Titel, die eine höhere Auflösung auf der kommenden Konsole unterstützen werden.

Nun hat Windows Central jedoch einen Bericht veröffentlicht, in dem kommende Titeln mit 4K-Unterstützung vorgestellt werden. Die Liste basiere auf Marketing-Material und soll nun in seiner Echtheit bestätigt worden sein.

Forza 7 und Red Dead Redemption 2

Demnach wird Microsoft Forza Motorsport 7 als Vorzeige-Projekt für die neue Konsole in naher Zukunft ankündigen. Es soll laut dem Bericht die technischen Möglichkeiten der Scorpio in Gänze aufzeigen. Zusätzlich gibt es weitere First-Party-Titel wie Crackdown 3 und State of Decay 2.

Außerdem werden das neue Call of Duty, das Gerüchten zufolge wieder im Zweiten Weltkrieg spielt, FIFA, Madden und das kürzlich angekündigte Battlefront 2 genannt. Eher überraschend ist, dass auch Red Dead Redemption 2 auf dieser Liste steht. Für das neue Spiel kündigte Rockstar eigentlich eine Partnerschaft mit Sony an. Aber auch Microsoft scheint zumindest teilweise mit an Bord zu sein.

Ältere Spiele könnten 4K-Option erhalten

Viele ältere Spiele sollen direkt auch in 4K auf der neuen Konsole verfügbar sein - dem »change resilience«-Feature sei dank. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die bei Bedarf die Auflösung eines Spiels dynamisch skaliert. Die Technik werde auf der One schon bei einigen Titeln wie Halo 5, Battlefield 1 und The Division angewandt.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Scorpio Aufnahmen in 4K-Auflösung unterstützen wird. Offiziell bestätigt ist das - so wie auch die Liste an Spielen - bisher noch nicht.

