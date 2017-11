Zelda: Breath of The Wild - Update bringt kostenloses Xenoblade Chronicles 2-Kostüm & neue Quest

Xenoblade Chronicles 2 wurde vor kurzem auf der Nintendo Direct näher vorgestellt. Neben näheren Informationen zum Spiel wurde auch bekannt gegeben, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild neue kostenlose Xenoblade-Inhalte bekommen wird.

Diese werden per Update am 9. November 2017 freigeschaltet. Ihr bekommt eine neue Quest, an deren Ende ihr ein Rex-Kostüm für Link bekommen könnt, einer der beiden Helden des kommenden JRPGs.

Im Nintendo Direct-Video unten seht ihr die Rüstung, wie sie im Spiel aussehen wird. Den Bonus-Content seht ihr bei Minute 15:18.

Außerdem kündigte Nintendo einen neuen Pro Controller im Xenoblade Chronicles 2-Design an. Xenoblade Chronicles 2 erscheint am 1. Dezember 2017 exklusiv für die Nintendo Switch.