Xenoblade Chronicles 2 - Update v1.3.0 kommt im Februar & bringt New Game Plus-Modus

Das Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 bekommt Mitte Februar 2018 ein Update, der den Switch-Titel auf Version v1.3.0 bringt. Das kündigte Entwickler Takahashi von MonolithSoft im resetera-Forum an.

Demnach sei in der aktuellen Version v1.2.0 ein Bug enthalten, bei welchem in Kapitel 7 eine mit einem bestimmten Driver synchronisierte Klinge unter bestimmten Umständen nicht angezeigt würde. Dieser Bug habe sich in Vorbereitung auf das nächste Update eingeschlichen und werde mit dem Februar-Patch beseitigt.

Die wohl größte Neuerung des Updates ist allerdings ein New Game Plus-Modus, der es allem Anschein nach erlaubt, das Spiel nach dem Abspann ein weiteres Mal mit dem bestehenden Equipment anzugehen. Weitere Details zu Patch v1.3.0 wollen die Entwickler kurz vor dessen Veröffentlichung preisgeben.

Xenoblade Chronicles 2 erschien im Dezember 2017 exklusiv für Nintendo Switch, den Test zum Rollenspiel lest ihr hier.

Quelle: resetera.com

