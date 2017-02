YouTube - Wer PewDiePie nicht verteidigt, gerät in Schwierigkeiten

Wer die jüngste "Kontroverse" um PewDiePie, die einzige war es bei weitem nicht, verfolgt hat, weiß, dass sich der YouTube-Star jede Menge Kritik gefallen lassen musste, da er in gleich mehreren Videos antisemitische Witze gemacht hat.

Mittlerweile haben sich sowohl die zu Disney gehörenden Maker Studios als auch YouTube selbst von ihrem Partner distanziert. Zudem wurde Scare PewDiePie, die YouTube Red-Serie des Entertainers eingestellt. In seiner Reaktion entschuldigte sich PewDiePie zwar für die Geschmacklosigkeit mancher Scherze, sah sich aber in erster Linie als Opfer der klassischen Medien, die ihm seinen Erfolg nicht gönnen.

Und diese Ansicht teilt wohl auch ein Großteil der YouTube-Community, denn wer sich auf YouTube aktuell auf PewDiePie bezieht und ihn nicht zu 100% verteidigt, kann schnell in Schwierigkeiten geraten. Das musste jetzt der YouTuber Jacksepticeye, der privat mit Felix "PewDiePie" befreundet ist, am eigenen Leib erfahren. (via Kotaku)

In einem Video kritisierte er PewDiePie für seine Scherze und betonte, dass er es unabhängig vom Kontext sehr "dumm" fand, solche Dinge zu sagen. Er schätze ihn weiterhin als Person und weiß auch, dass PewDiePie eben kein "Nazi" oder "Antisemit" sei, dennoch finde er es wichtig, ihn hier zu kritisieren.

Bei seinen Zuschauern kam diese Kritik aber nicht gut an und Jacksepticeye musste sich zahlreiche Vorwürfe gefallen lassen, die ihn als Verräter darstellen. Immerhin sei es PewDiePie gewesen, der ihn mit konstanter Erwähnung in seinen Videos überhaupt berühmt gemacht hat.

Da er von PewDiePie unterstützt wurde, habe Jacksepticeye kein Recht, ihn zu kritisieren.

Keemstar, der mit seiner Video-Reihe "Drama Alert" immer wieder YouTube-Skandale aufbauscht, griff Jacksepticeye in einer Episode scharf an und unterstellte ihm egoistische Ziele und fehlende Loyalität. Zudem sei es seiner Meinung die Pflicht eines jeden YouTubers, die Plattform gegen "Kräfte von außen" zu verteidigen und eigene Hoheitsgewalt über YouTube zu sichern.

Jacksepticeye entschuldigte sich öffentlich und gab dem öffentlichen Druck nach. Er überlege sogar, das Video wieder zu löschen, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, er würde PewDiePie nicht ausreichend in dieser Sache unterstützen.

@KEEMSTAR Have been talking with Felix too privately and expressed my apologies.Definitely considering removing the video to avoid confusion