Noch im Januar wird Nintendo Gerüchten zufolge eine Nintendo Direct-Präsentation abhalten, die die Spiele-Roadmap für Switch und 3DS vorzeichnen dürfte. Dementsprechend fleißig wird schon im Netz über mögliche Themen und Ankündigungen spekuliert. Eine dieser Ankündigungen könnte eine Switch-Umsetzung des 3DS-Abenteuers The Legend of Zelda: A Link Between Worlds sein.

Mehrere Spielemedien (darunter EGM) berichten, dass die PR-Abteilung von Nintendo sie kontaktiert und gebeten habe, Zitate aus Testberichten zu A Link Between Worlds zu Promozwecken erneut benutzen zu dürfen. Da es den Titel bereits auf dem 3DS gibt, befeuert diese Bitte natürlich die Spekulationen um eine mögliche Umsetzung für die Switch.

Ungewöhnlich wäre dieser Schritt zudem nicht, denn in der Vergangenheit portierte Nintendo mehrfach ältere Zelda-Titel auf aktuelle Konsolen, zuletzt The Legend of Zelda: Twilight Princess HD im März 2016 für die Wii U. Trotzdem ist die mögliche Switch-Umsetzung von A Link Between Worlds bislang lediglich ein Gerücht und in keinster Weise von Nintendo bestätigt worden. Nach der nächsten Nintendo Direct dürften wir alle ein wenig schlauer sein.

Zelda: A Link Between Worlds erschien Ende 2013 auf dem 3DS und begeisterte uns unter anderem mit der coolen Grafitti-Mechanik, mit der sich Link in ein Wandgemälde verwandelt und auf diese Weise neue Bereiche entdecken und Rätsel lösen kann. Unseren Test zum exzellenten Link-Abenteuer findet ihr hier.

Würdet ihr euch über ein Switch-A Link Between Worlds freuen?

Quelle: Comicbook