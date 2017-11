Zelda: Breath of the Wild - Das bewirken die neuen Recken-Amiibos im Spiel

Im Dezember soll der zweite DLC für den Switch-Superhit The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen, der den Titel "Ballade der Recken" trägt. Breits im November, bringt Nintendo dazu passende Amiibos auf den Markt, nämlich eben jene vier Recken Daruk, Mipha, Revali und Urbosa.

Jetzt ist bekannt, welche spielerischen Auswirkungen es hat, wenn ihr euch einen oder mehrere der Amiibos zulegt und dann über das NFC-Pad der Switch einscannt. Jeder der Amiibos verschafft euch im Spiel einen besonderen Helm (Liste unten). Werden diese in Kombination mit den Rüstungen "Ancient Cuirass" oder "Ancient Greaves" getragen, gibt es einen Set Bonus, der im Spiel "Ancient Proficiency" heißt und sowohl die Angriffskraft von antiken als auch Wächter-Waffen erhöht. Außerdem verringert der Set Bonus den Schaden, den ihr selbst von antiken Energiewaffen einsteckt.

Die Defensivlevel und benötigten Materialien für einen Level Up - ja, die Items können bei den drei Feen aufgewertet werden - sind dieselben wie für den antiken Helm.

Außerdem hat jeder der vier Helme einen eigenständigen Effekt:

Vah Rudania Helm (Daruk-Amiibo): Flammenschutz Lvl. 1

Vah Medoh Helm (Revali-Amiibo): Kälte-Resistenz Lvl. 1

Vah Naboris Helm (Urbosa-Amiibo): Elektro-Resistenz Lvl. 1

Vah Ruta Helm (Mipha): Erhöhte Schwimmgeschwindigkeit Lvl. 1

Die Recken-Amiibos sind ab dem 10. November zunächst als Vierer-Set erhältlich, der Preis liegt bei etwa 80 Euro. Später sollen die Amiibos auch einzeln erhältlich sein.

Für den The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Ballade der Recken-DLC gibt es zwar keinen genauen Termin, der Release soll aber noch im Dezember erfolgen.

