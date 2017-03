Zelda: Breath of the Wild - Die besten Tipps, um an Rubine zu kommen

Wer einkaufen möchte, braucht auch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild jede Menge Rubine.

Früher war es in The Legend of Zelda noch leicht, an Rubine zu kommen. Einfach mit dem Schwert ein wenig durch das hohe Gras mähen und schon funkelte uns die Hyrule-Währung entgegen. In Breath of the Wild aber sind Rubine seltener geworden und wer ohne finanzielle Schwierigkeiten in Kakariko shoppen gehen möchte, muss sich etwas überlegen.

Zum Glück präsentieren die Kollegen von IGN gleich 4 praktische Tipps, wie wir bequem an Rubine gelangen können.

1. Verkauft euer Essen!

Das Kochen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht nicht nur Spaß und ist hilfreich, sondern ist auch profitabel. Für viele Gerichte, die aus günstigen Zutaten bestehen, bekommt ihr eine hübsche Summe spendiert. Manche Köstlichkeiten sind sogar wertvoller als Gerichte, die uns eigentlich viel mehr Herzen versprechen.

2. Macht Jagd auf Mini-Bosse!

In Breath of the Wild gibt es so einige Bossgegner, die uns einfach so in der Landschaft begegnen. Falls es uns gelingt, diese zu erledigen, lockt eine ordentliche Belohnung in Form von Edelsteinen wie Topas, Bernstein und Saphire, die wir teuer verkaufen können. Vor allem die Hinox-Zyklopen eignen sich dafür perfekt und glücklicherweise respwanen diese inklusive ihrer Erzvorkommen mit dem nächsten Blutmond.

3. Geht auf Schatzsuche!

Wenn ihr euren Shiekah-Stein ausreichend aufgerüstet habt, könnt ihr das beigefügte Foto-Feature dazu nutzen, um bestimmte Gegenstände zu fotografieren und anschließen via Shiekah-Sensor zu tracken. Da macht es natürlich Sinn, Fotos von Schatztruhen zu machen und ganz Hyrule nach weggeschlossenen Rubinen zu durchsuchen.

4. Holt euch die leuchtenden Hasen!

Ist euch schon einmal ein Blupee untergekommen? Das sind diese etwas sonderbaren, leuchtenden Kaninchen, die hin und wieder in Breath of the Wild auftauchen und auch schnell wieder weg sind. Schon ein Treffer mit dem Pfeil genügt, um dafür zu sorgen, dass die Bluepees jede Menge Rubine fallenlassen. Also bloß nicht lange nachdenken, sondern gleich die Sehne spannen.

Habt ihr Geldprobleme in The Legend of Zelda: Breath of the Wild?