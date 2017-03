Zelda: Breath of the Wild - Digital Foundry analysiert Wii U- & Nintendo Switch-Performance

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Was lange währt, wird endlich gut – The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist da und begeistert die Fans. Aber nicht nur auf der neuen Nintendo Switch sondern auch auf der Wii U. Die Kollegen von Digital Foundry zeigen in ihrem ausführlichen Grafik-Vergleich der beiden Fassungen, dass sie sich gar nicht so stark unterscheiden.

Mehr: The Legend of Zelda - 10 Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wusstet

Auf der Wii U läuft das neue Zelda in einer Auflösung von 720p, genau wie auf der Nintendo Switch – zumindest, solange wir sie nicht in die Docking Station packen. Über die Switch an den Fernseher angeschlossen, erstrahlt Breath of the Wild in 900p. Daraus ergibt sich ein etwas hübscheres Bild:

"Es verbessert das Aussehen von entfernten Objekten, sich bewegenden, transparenten Dingen wie Gras und verringert den Pixel-Crawl an geometrischen Kanten."

Framerate-Einbrüche erleiden allerdings beide Versionen hin und wieder, allerdings an unterschiedlichen Stellen. Kurioserweise bereiten der Nintendo Switch einige Spielszenen Schwierigkeiten, die auf der Wii U kein Problem waren. Dafür hatte die neue Konsole dann wiederum an anderen Stellen die Nase vorn. Insgesamt ergibt sich ein ausgeglichenes Bild mit wenig Unterschieden.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild im Test - Die Wildnis ruft. Und sie begeistert!

Digital Foundry nimmt sich allerdings auch nur die erste Stunde des Spiels zur Brust. Spätere, anspruchsvollere Szenen könnten deutlichere Unterschiede zeigen. Insgesamt bleibt die Framerate auf der Switch etwas stabiler bei 30 FPS, aber beide Versionen verfügen über einen Hard-Lock, der dafür sorgt, dass die Framerate nicht unter 20 FPS fällt.

Es gibt auch noch einen Vergleich der beiden Nintendo Switch-Spielarten:

Wie gefällt euch das neue Zelda? Welche Version spielt ihr?