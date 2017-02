Zelda: Breath of the Wild - Drei Stundes neues Open World-Gameplay & Shrine-Erkundung

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bis wir endlich selbst mit Link durch die weitläufigen Ebenen von Hyrule laufen dürfen, dauert es nicht mehr lang. Wer sich aber einfach nicht mehr gedulden kann und sich über jede Möglichkeit freut, die Wartezeit zu verkürzen, darf sich über drei Stunden neues Gameplay freuen.

Mehr: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neue Screenshots zeigen alten Bekannten

Die Spielszenen stammen von vom japanischen Nico Nico-Event und gaben zahlreichen Spielern die Möglichkeit, The Legend of Zelda: Breath of the Wild auszuprobieren. Die 10- bis 20-minütigen Clips zeigen daher meist denselben Beginn und werden von den japanischen Spielern kommentiert.

Dennoch bekommen wir hier neue Einblicke in die verschneiten Kaltgebiete von Breath of the Wild, dürfen uns einen Shrine genauer anschauen und bekommen jede Menge Open World-Gameplay zu Gesicht.

Die restlichen Nico Nico-Clips zum Spiel findet ihr auf diesem YouTube-Kanal von DualShockers-Redakteur Guiseppe Nelva, der sich durch die Spielszenen gewühlt hat.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für die Nintendo Switch und die Nintendo Wii U.