Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch-Download ist 13,4 GB groß

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Das neueste The Legend of Zelda-Abenteuer ist zwar eines der umfangreichsten Nintendo-Spiele, doch der Nintendo Switch-Download von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist mit 13,4 GB noch relativ moderat ausgefallen.

Mehr: Nintendo Switch - Alle Spiele-Trailer im Überblick

Da der interne Speicher der neuen Nintendo Switch-Konsole aber nur 32 GB umfasst und auch das Betriebssystem Platz finden muss, frisst The Legend of Zelda: Breath of the Wild allein schon etwa die Hälfte des verfügbaren Speichers. Eine zusätzliche Speicherkarte dürfte wohl also gleich zu Beginn notwendig sein. (via IGN)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint gemeinsam mit der Nintendo Switch am 03. März 2017. Auf der Nintendo Wii U wird das Spiel am selben Tag veröffentlicht.

Alle bisher bestätigten Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation