Nintendo Switch - Alle Spiele-Trailer im Überblick

Nintendo Switch

Endlich hat Nintendo das große Schweigen gebrochen und die Nintendo Switch näher vorgestellt. Im Rahmen der Präsentation wurde aber nicht nur die Konsole besprochen, auch das geplante Spiele-Lineup wurde enthüllt.

Mehr: Nintendo Switch - Alle Infos zum Preis, Release und Konsole

In dieser Übersicht tragen wir euch alle Trailer aus der Nintendo Switch-Präsentation zusammen, damit ihr euch bequem einen Überblick zum Spiele-Aufgebot der Nintendo Switch machen könnt.

Alle Trailer im Überblick

Super Mario Odyssey (Ende 2017)

Super Mario Odyssey - Debüt-Trailer zum 3D-Mario für Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (03. März 2017)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Mario Kart 8 Deluxe (28. April 2017)

Mario Kart 8 Deluxe - Debüt-Trailer der Nintendo Switch-Neuauflage zeigt Ballonschlacht, neue Strecken & Fahrer

Splatoon 2 (Sommer 2017)

Splatoon 2 - Das sind die ersten Spielszenen aus dem kunterbunten Team-Shooter

Super Bomberman R (März 2017)

Super Bomberman R - Gameplay-Trailer enthüllt Nintendo Switch-Version des Party-Klassikers

Arms (Frühjahr 2017)

Arms - Das sind die ersten Spielszenen zur Ausfahrbarer-Arm-Prügelei

Fire Emblem Warriors (Ende 2017)

Fire Emblem Warriors - Nintendo Switch-Ableger macht das Taktik-RPG zum Dynasty Warriors-Klon

Xenoblade Chronicles 2 (kein Termin)

Xenoblade Chronicles 2 - Debüt-Trailer zum Xenoblade Chronicles-Sequel für Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim (ohne Termin)

Puyo Puyo Tetris (Frühjahr 2017)

Dragon Quest Heroes & Dragon Quest Heroes 2 (März 2017)

1-2 Switch (03. März 2017)

Octopath Traveler (ohne Termin)

I am Setsuna (ohne Termin)

The Binding of Isaac: Afterbirth+ (Frühjahr 2017)

Sonic Mania (ohne Termin)

Redout (Frühjahr 2017)

Lego City Undercover (Frühjahr 2017)

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?