Zelda: Breath of the Wild - Spieler absolviert Master Trials in 50 Minuten

Am 30. Juni 2017 erschien mit Die legendären Prüfungen der erste DLC für Zelda: Breath of the Wild. Herzstück des Zusatzinhaltes sind die Prüfungen des Schwertes (The Master Trials) - eine Art Überlebensmodus, in dem ihr euch durch über 45 Räume kämpft.

Natürlich versuchen eifrige Spieler derzeit, diesen Modus so schnell wie möglich durchzuspielen, was gar nicht so einfach ist, zumal ihr nach dem virtuellen Tod komplett von vorn beginnen müsst.

Trotzdem hat es der kanadische Speedrunner Loloup in unter 50 Minuten bis zum Ende geschafft. Nach exakt 49:01 Minuten hält er das Masterschwert in seiner wahren Form in den Händen. In den nächsten Tagen dürften jedoch neue Rekordzeiten aufgestellt werden. Der Speedrun-Rekord zum Durchspielen des Hauptspiels liegt derzeit übrigens bei 39:57 Minuten.

Der DLC brachte außerdem den neuen Master-Modus sowie etliche neue Items. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem DLC-Check. Für den DLC benötigt ihr zwingend Patch 1.3.0.