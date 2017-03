Zelda: Breath of the Wild - Spieler teilen ihre witzigsten Tode

Zelda: Breath of the Wild bietet einige lustige Bildschirmtode.

In Zelda: Breath of the Wild lauern überall Gefahren: Monster, Abgründe, Feuer und die eisige Kälte in den Schneeregionen. Manchmal führt aber auch einfach nur ein Missgeschick zum frühzeitigen Ableben.

Link kann auf so viele absurde Arten ins Gras beißen, dass die Spieler angefangen haben, im Netz ihre lustigsten Todesursachen im Spiel zu teilen. Hier eine kleine Auswahl:

Katapult-Experiment

Der erste Schrein wird zum Verhängnis

Böse Ziege

I present to you: Perhaps the most embarrassing death in this game. pic.twitter.com/hfFqjrWOt2 — Chris Franklin (@Campster) March 4, 2017

Floß des Todes

Gefährliches Schild-Surfen

Sesam öffne dich #1

I let @wergle028 play Zelda AND HE BODIED HIMSELF BY TRYING TO OPEN A DOOR LOL pic.twitter.com/diCYxg6b9N — Lythero (@Lythero) March 4, 2017

Sesam öffne dich #2

#Zelda clip from my 24 hour stream (no spoilers)... pic.twitter.com/2jb8Xj3fMB — Hillary Nicole (@Pokket) March 5, 2017

Mehr lustige Tode findet ihr bei den Kollegen von Kotaku. Zelda: Breath of the Wild heimste in unserem Test 94 Punkte ein. Hier verraten wir euch, wie ihr das Master Sword bekommt. Eine interaktive Karte zeigt euch zudem alle Krogs, Feen und Schreine.

Was war euer lustigster Tod in Zelda: Breath of the Wild?