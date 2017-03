Zelda: Breath of the Wild - Weltrekord: Speedrunner schafft das Spiel in unter einer Stunde

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild brauchen Speedrunner ein gutes Stamina-Meter.

Wie jedes andere Videospiel auch ist auch das neueste Abenteuer von Link nicht vor Speedrunnern sicher, die Hyrule so schnell wie möglich vor der Verheerung Ganons retten und Rekorde aufstellen wollen. Obwohl Breath of the Wild derart gigantisch ist, gibt es schon die ersten Spieler, die Action-Adventure in weniger als einer Stunde durchgespielt haben.

Der aktuelle Rekordhalter ist Venick409, der tatsächlich nur 54 Minuten und 5 Sekunden gebraucht hat, um den letzten Boss zur Strecke zu bringen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten "Any%-Run", also dem Spieldurchlauf, der den Gesamtfortschritt ignoriert und als abgeschlossen gilt, sobald die Story des Spiels beendet wurde. Insgesamt haben es schon drei Speedrunner geschafft, Breath of the Wild in unter einer Stunde zu beenden.

Diese enorme Geschwindigkeit kommt aber nicht ohne Kontroversen aus, denn um noch ein bisschen schneller zu sein, greifen die Speedrunner auf Amiibos zurück. Wenn wir die Twilight Princess-Figur von Link mit dem Spiel benutzen, erscheint automatisch Epona und wir sparen uns die Zeit, nach einem Gaul zu suchen. Laut Speedrunner SethBling gewinne man dadurch aber nur rund 30 Sekunden und niemand würde "betrügen", wenn er sich auf Amiibos verlässt. (via Compete)

Interessant ist dabei übrigens, dass im Kontext der Breath of the Wild-Speedruns eine deutsche Sprachausgabe und das Spielen der Wii U-Version deutlich von Vorteil sind.

