Zelda: Breath of the Wild - Speedrunner findet überraschenden neuen Weg zur Schnellreise

Ich habe auch so geschaut.

Ein schwerer, klobiger Felsbrocken schlägt in die Speedrun-Community von The Legend of Zelda: Breath of The Wild ein und sorgt auch bei uns für offene Münder. Speedrunner und Twitter-User Venick409 präsentiert uns eine neue Schnellreise-Methode, mit der wir weitaus flinker durch Hyrule huschen können als mit unserem Paraglider - und dabei müssen wir keineswegs einen Glitch ausnutzen.

Im Video unten sehen wir, wie der Spieler einen Felsbrocken mithilfe des Stasismoduls zeitweise einfriert und anschließend mit seinem Hammer kräftig dagegen schlägt. Mit dem Auftauen des Brockens entfesselt sich eine riesige Ladung kinetische Energie, die Link im hohen Bogen durch die Landschaft feuert. Heureka!

A glimpse into the future of BotW speedruns. pic.twitter.com/2a7dFRaXEN — Venick (@Venick409) March 8, 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch erhältlich - und wer weiß, mit welchen Überraschungen uns das Action-Adventure in nächster Zeit noch verblüfft.

Was haltet ihr von dem Trick? Werdet ihr ihn ausprobieren?