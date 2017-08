The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Neuer Glitch lässt Speedrunner alte Rekorde brechen

The Legend of Zelda: Ocarina of Time lässt uns Link in unterschiedlich alten Versionen spielen, die mit Einschränkungen einher gehen. Als junger Link können wir zum Beispiel einige Items nicht benutzen, auf die der ältere Link Zugriff hat. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt, wurde jetzt aber ausgehebelt. Dank eines neu entdeckten Glitches in dem mittlerweile schon fast 20 Jahre alten Spiel können die Altersbeschränkungen aufgehoben werden.

Mit den Hilfsmitteln, die so zu ganz anderen Zeiten beziehungsweise an anderen Stellen im Spiel eingesetzt werden können, sind sehr viel schnellere Speedruns möglich. Die Community ist dementsprechend auch schon fleißig dabei, neue Weltrekorde aufzustellen. Um den Glitch ausnutzen zu können, ist allerdings eine auf den exakten Frame genau Eingabe nötig. Wer das schafft, kann jeden Gegenstand einsetzen, wann ihm der Sinn danach steht. Wie das genau funktioniert, seht ihr hier:

In The Legend of Zelda: Majora's Mask existiert genau derselbe Glitch, da weite Teile des Spiels auf dem gleichen Grundgerüst basieren. Allerdings läuft es im Nachfolger anders: Mit Hilfe des Glitches lassen sich hier Eier duplizieren, was aber auch bereits zu neuen Speedrun-Weltrekorden geführt hat. Hier könnt ihr euch den Weltrekord-Lauf von TrevPerson ansehen:

