World of Tanks Blitz - Wargaming plant Crossover mit SEGAs Valkyria Chronicles

Offenbar dürfen sich Fans von Valkyria Chronicles darauf freuen, dass das taktische RPG einen Auftritt in World of Tanks Blitz erhalten wird.

Von Hannes Rossow |

Der bekannte Panzer aus Valkyria Chronicles feiert wohl bald sein World of Tanks-Debüt

Falls ihr gedacht habt, dass die World of Tanks-Reihe immer nur stur auf historisch korrekte Fahrzeuge setzt, dann habt ihr euch wohl getäuscht. In einem Teaser-Video kündigen die Entwickler vom Mobile-Ableger World of Tanks Blitz nämlich an, ein Crossover mit dem Taktik-RPG Valkyria Chronicles zu wagen.

Die Details der Zusammenarbeit sind noch nicht bekannt und sollen im Rahmen der Tokyo Game Show vorgestellt werden. Aber es scheint so, als wären die Panzer, die in SEGAs Valykria Chronicles ebenfalls eine prominente Rolle einnehmen, bald auch in World of Tanks Blitz spielbar.

Wer durch diese Nachricht noch einmal Lust bekommen hat, das vorzügliche Valkyria Chronicles zu spielen, sollte sich auf die erschienene Remaster-Version für die PS4 stürzen und gleichzeitig auf den kommenden Nachfolger Valkyria: Azure Revolution freuen.

Passen die beiden Titel für euch zusammen?