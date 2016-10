Nintendo NX - Wird die neue Konsole in »Nintendo Duo« umbenannt?

Angeblich wurde der Name der neuen Nintendo-Konsole von Nintendo NX zu Nintendo Duo geändert. Darauf lässt ein Foto aus einem angeblichen Software Partner Briefing schließen.

Von Hannes Rossow |

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Ja, es gibt mal wieder neue Gerüchte zur Nintendo NX-Konsole. Dieses Mal dreht es sich aber nicht um technische Details oder sonstige Spekulationen zum Design der Konsole. Heute dürfen wir skeptisch auf das Gerücht blicken, dass die Nintendo NX in »Nintendo Duo« umbenannt wurde.

Der Ursprung dieser vermeintlichen Namensänderung lässt sich im japanischen Forum 2Chan finden, wo ein Foto aus einem angeblichen Software Partner Briefing geleaked wurde. Auf dem Bild sehen wir den neuen Namen sowie ein Logo-Design.

Ist das der neue Name?

Dass Nintendo NX nur ein Arbeitstitel ist, dürfte den meisten von uns klar sein und tatsächlich würde Nintendo Duo hinsichtlich der möglichen Hybrid-Struktur auch Sinn ergeben. Denn das Gerät soll sowohl als Heimkonsole als auch als Handheld Verwendung finden.

Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob wir uns demnächst tatsächlich eine Nintendo Duo ins Wohnzimmer stellen dürfen, und werden ein Update liefern, sobald wir mehr wissen.

Gerücht bleibt aber Gerücht! Was haltet ihr davon?