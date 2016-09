Resident Evil - Erhält süßes Pixel-Remake für iOS und Android

Bakahaza ist ein süßes Geschenk zum 20. Geburtstag von Resident Evil: Das Pixel-Remake kommt als kostenloses Mobile-Spiel.

Sieht so Resident Evil aus? Ja, schon bald auf Mobile-Geräten.

Wer hätte das gedacht: Der erste Teil der Gruselserie Resident Evil wird in Knuddel-Pixel-Optik erneut veröffentlicht - und zwar als Mobile-Titel. Bakahaza, so der Name des Spiels, wurde auf der Tokyo Game Show angekündigt und soll noch in diesem Jahr kostenlos für iOS und Android erscheinen.

Bakahaza stammt aus der Feder des Manga-Zeichners Fujio Akatsuka und erzählt die Geschichte von Resident Evil nach - gespickt mit Kalauern und charmanter Retro-Optik. Wer sich allerdings auf den Original-Cast freut, wird enttäuscht, denn das Mobile-Spielchen greift auf die Figuren von Akatsukas Comic-Serie Tensai Bakabon zurück, die von 1967 bis 1992 veröffentlicht wurde.

Um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen, haben wir für euch den Trailer unter dieser News eingebunden.

Was haltet ihr von diesem kuriosen Spin-Off bzw. Remake?