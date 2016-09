Battlefield 1 - Das wissen wir über die Singleplayer-Kampagne

Der Trailer zur Singleplayer-Kampagne hat uns einen Vorgeschmack auf die Story von Battlefield 1 gegeben. Wir verraten euch, was es über die Geschichte bisher zu wissen gibt.

Von Hannes Rossow |

Battlefield 1 - Was erwartet uns in der Kampagne?

Gestern war es soweit und wir bekamen den ersten Story-Trailer zu Battlefield 1 zu Gesicht, der endlich auch auf die Singleplayer-Kampagne des Weltkriegs-Shooters einging. Die Story von Battlefield 1 bietet verschiedene Geschichten, die jeweils andere Soldaten sowie Kriegsfraktionen näher beleuchten und dies auf einer sehr persönlichen Ebene tun.

Schon durch die Inhaltsbeschreibung des ESRB-Ratings wurde bekannt, dass wir unter anderem als Meldegänger, Panzerfahrer, Partisanin und Kampfpilot in Aktion treten werden. Dies wurde nun durch Szenen aus dem Trailer bestätigt. Auf der offiziellen Battlefield-Website hat EA auch fünf der spielbaren Kapitel etwas näher vorgestellt.

Mit »Einflussreiche Freunde«, »Nichts steht geschrieben«, »Durch Morast und Blut«, »Avanti Savoia!« und »Der Meldegänger« scheint sich jetzt auch ein Leak zu bestätigen, den wir euch vor ein paar Monaten vorstellten. Damals tauchten die Namen der einzelnen Kapitel sowie der spielbaren Missionen auf. Nachdem sich der Leak bisher erhärtete, können wir wohl davon ausgehen, dass es insgesamt 7 Kapitel mit 20 Missionen geben wird.

Nicht auf der Website aufgeführt sind Prolog und Epilog der Kampagne, die zusammengenommen noch einmal vier spielbare Missionen bieten.

Das wissen wir über die einzelnen Kapitel

Battlefield 1 - Einflussreiche Freunde

Einflussreiche Freunde (Friends in High Places)

4 Missionen (Flight School; Total War; Carry your Friend; Blitz)



Das erste Kapitel lässt uns in die Rolle eines britischen Kampfpiloten schlüpfen, der gemeinsam mit einem Freund über der Westfront in waghalsige Luftkämpfe mit deutschen Piloten verstrickt wird. Der erzählerische Fokus liegt offenbar auf der Freundschaft der beiden Soldaten, die die Piloten an ihre Grenzen bringt.

Battlefield 1 - Nichts steht geschrieben

Nichts steht geschrieben (Nothing is Written)

3 Missionen (Hidden in Plain Sight; Young Mens Works; Hear the Desert)



Das zweite Story-Kapitel schickt uns in die Wüste des Mittleren Ostens, wo wir als Beduinenkriegerin an der Seite des berühmten Lawrence von Arabien gegen die technologisch überlegene Armee des Osmanischen Reiches kämpfen. Es gilt, mit heimtückischen Aktionen dafür zu sorgen, dass der Panzerzug "Canavar" zerstört wird, mit dem die Osmanen die Rebellen in Schach halten.

Battlefield 1 - Durch Morast und Blut

Durch Morast und Blut (Through Mud and Blood)

4 Missionen (Tank Assault; Fog of War; Out of Gas; Steel on Steel)



Im dritten Kapitel wechseln wir zur britischen Besatzung eines Mark V-Panzers, der bei einem Angriff auf die französische Stadt Cambrai hinter den feindlichen Linien zum Erliegen kommt. Das Team an unerfahrenen Soldaten muss zusammenarbeiten und sich einen Weg zurück zu den eigenen Truppen bahnen, auf dem sie vor Panzerabwehrgeschützen sicher sind.

Battlefield 1 - Avanti Savoia!

Avanti Savoia!

2 Missionen (Unbekannt)



Die vierte Episode der Kampagne führt uns an die Alpenfront zwischen Italien und Österreich-Ungarn, wo wir die Gebirgsjäger der italienischen Arditi-Sturmtruppen bei der Einnahme einer alpinen Festung begleiten. Im schneebedeckten Gebirge schlüpfen wir offenbar auch in die schwere Panzerung des Wachsoldaten, den wir schon aus der Open Beta kennen.

Battlefield 1 - Der Meldegänger

Der Meldegänger (The Runner)

3 Missionen (Unbekannt)



Das letzte eigentliche Kapitel der Kampagne führt uns die britische Invasion des Osmanischen Reiches während der Schlacht von Gallipoli vor Augen, die von den Entwicklern als der D-Day des Ersten Weltkriegs beschrieben wird. Als Meldegänger der Australian and New Zealand Army Corps müssen wir im Chaos der Landung am Strand wichtige Nachrichten überbringen.

Der damalige Leak zählt auch noch drei spielbare Missionen (Gallipoli; The Runaround; Saving a Life) des Epilogs auf, da die erste Mission hier aber auf die Schlacht von Gallipoli hindeutet, ist es möglich, dass die Missionen des Epilogs eigentlich zum Meldegänger-Kapitel gehören.

