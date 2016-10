Battlefield 1 - Bis Release jeden Tag neue Maps & Modi im Livestream

Auf den Release von Battlefield 1 müssen wir uns noch etwas gedulden, aber dafür werden wir jetzt jeden Tag mit neuen Gameplay-Szenen versorgt.

Von Hannes Rossow |

Für neues Battlefield 1-Gameplay müssen wir nicht auf den Release warten

Dank der Closed Alpha und der Open Beta von Battlefield 1 ist das Gameplay des Multiplayer-Shooters längst kein Geheimnis mehr. Falls ihr aber noch immer nicht so recht wisst, ob sich der Kauf lohnt, könnt ihr euch ab Morgen jeden Tag über neue Livestreams freuen, in denen EA weitere Aspekte von Battlefield 1 vorstellt.

Mehr: Battlefield 1 - Teaser zur Italien-Kampagne »Avanti Savoia«

Bis zum Release am 21. Oktober soll somit jeden Tag ein etwa zweistündiger Livestream erfolgen, zu dem besondere Gäste geladen werden. Das Ziel ist es, alle Karten von Battlefield 1 vorstellen zu können. Dasselbe gilt für die Spielmodi, zu dem auch die Neuzugänge »Operations« und »War Pigeons« zählen. Am Samstag wird zudem auch das »Durch Morast und Blut«-Kapitel der Singleplayer-Kampagne gezeigt.

Den Sendeplan für die Livestreams findet ihr auf Twitch, wo naturgemäß auch die offiziellen Streams stattfinden werden. Am Mittwoch, dem 12. Oktober geht es los mit der Vorstellung der Trial-Version, die via Origin Access zugänglich sein wird. Bis dahin könnt ihr euch noch einmal unser großes Fazit zur Beta ansehen, in dem ihr über die wichtigsten Kritikpunkte der letzten Testphase noch einmal informiert werdet.

Werdet ihr reinschauen?