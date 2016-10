Battlefield 1 - Video zeigt alle seltenen Waffen-Skins

Der Release von Battlefield 1 rückt näher und damit auch die Möglichkeit, das eigene Waffen-Arsenal entscheidend aufzuhübschen. Doch welche optischen Verschönerungen bietet der Weltkrieg-Shooter überhaupt? Eine Video-Compilation hilft weiter.

Von Dom Schott |

Battlefield 1 nähert sich mit großen Schritten: Wer sich mit den wichtigsten Informationen rund um den herbeigesehnten Weltkriegs-Shooter, einschließlich mit Eindrücken aus dem Multiplayer und Singleplayer versorgen will, sollte bei unserem großen Sammelartikel vorbeischauen. Wer hingegen wissen will, wie die seltenen Skins der Waffen aussehen, ist hier genau richtig!

Auffällig vor allem im Vergleich mit dem Shooter-Platzhirsch Call of Duty: Black Ops 3 sind die recht bedeckten Farben und Muster der seltenen Skins. Statt pinker Streifen und neongrüner Verzierungen erstrahlen die Waffen in Battlefield 1 in erdigen Tönen und verhaltenem Dekor. Genau richtig, wie ich finde, alles andere hätte die Atmosphäre auf den Schlachtfeldern mehr als gefährdet.

Die seltenen Skins erhaltet ihr in den sogenannten Battlepacks. Laut offizieller Website erhalten Spieler nach jeder absolvierten Runde im Multiplayer eine der Überraschungsboxen — gegen Echtgeld oder die Ingame-Währung könnt ihr allerdings auch wertvollere Boxen kaufen, ohne sie erst freispielen zu müssen.