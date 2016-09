Firewatch - Kinofilm des Mystery-Adventures angekündigt

Der Indie-Entwickler Campo Santo ist eine Kooperation mit der Produktionsfirma Good Universe eingegangen, um sein First-Person-Adventure Firewatch für die große Leinwand zu adaptieren.

Von Christopher Krizsak |

Firewatch kommt auf die große Leinwand

Während sich die Xbox One-Version des viel beachteten Indie-Hits Firewatch kurz vor Release noch einmal verschoben hat, plant das Team Campo Santo bereits den nächsten großen Schritt: Wie der Hollywood Reporter berichtet, arbeiten die Entwickler mit der Produktionsfirma Good Universe zusammen, um das interaktive Adventure als Kinofilm zu adaptieren.

Die Geschichte von Firewatch dreht sich um einen jungen Mann namens Henry, der sich in einem Selbstfindungsprozess zu einer Auszeit in der Wildnis von Wyoming entschließt, um als Brandwächter zu arbeiten. Nach einigen seltsamen Zwischenfällen beginnt er mit der Erkundung der Umgebung, wobei seine einzige Verbindung zur Außenwelt seine Vorgesetzte Delilah bleibt, mit der er per Walkie-Talkie in Kontakt steht.

Im Rahmen der Veröffentlichung für die Xbox One wird Firewatch auf allen Plattformen mit einem zusätzlichen Free Roam-Modus ausgestattet, der euch die Spielwelt frei erkunden lässt. Auch ein Entwickler-Kommentar wird nachgereicht.