Overwatch - Start und Laufzeit der Halloween-Aktion bekannt

Inzwischen sind auch der Startzeitpunkt sowie die genaue Laufzeit der Halloween-Aktion von Overwatch durchgesickert. Demnach könnt ihr euch ab morgen im Horde-Modus austoben, wenn die Gerüchte um den neuen Spielmodus tatsächlich stimmen.

Von Christopher Krizsak |

Die Heldin Sombra könnte an Halloween ihr Overwatch-Debüt feiern

Es gibt neue Informationen zur Halloween-Aktion von Overwatch. Wie aus einem Tweet der Seite All Games Delta hervorgeht, wird das Update zum Halloween-Event hierzulande morgen Abend, den 12. Oktober, um 20:00 Uhr live gehen. Die Downloadgröße beträgt 1,74 GB. Insgesamt habt ihr dann bis zum 1. November die Möglichkeit, euch offenbar auch im Horde-Modus auszutoben und Event-spezifische Items zu gewinnen.

Overwatch's Halloween update Release time (Patch Size: About 1.74 GB)

CEST: 8:00PM

EDT: 2:00PM

PDT: 11:00AM

AEDT: 05:00AM (12/10) pic.twitter.com/GiuhAeiOZj — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) October 11, 2016

Mehr: Overwatch - Leak enthüllt Sombra, Halloween-Aktionen & neuen Horde-Spielmodus

Passend zu Halloween will Blizzard außerdem einen neuen Overwatch-Comic veröffentlichen, der den Titel Junkenstein trägt, und den ihr euch an dieser Stelle bereits in englischer Sprache anschauen könnt. Wer den Comic hingegen lieber in besserer Qualität und auf Deutsch lesen möchte, wird sich noch etwas gedulden müssen.

Werdet ihr am Halloween-Event von Overwatch teilnehmen?