Overwatch - Alle Skins, Gesten & Siegerposen des Halloween-Events

Die Halloween-Aktion von Overwatch ist noch ganz frisch und eine der wohl drängendsten Fragen der Blizzard-Fans lautet: Sind die neuen Skins auch hübsch? Hier findet ihr die Antwort auf eure Fragen!

Dom Schott

Overwatch Halloween-Event 2016

Erst gestern ist die Halloween-Aktion für Blizzards Erfolgsshooter Overwatch angelaufen, die uns noch bis zum 01. November mit schaurig schönen Orgeltönen im Hauptmenü beglückt und in den Halloween-Lootboxen außerdem eine ganze Ladung neuer Skins, Siegerposen und Gesten bereithält. Wer nicht auf den nächsten Levelanstieg warten und sich stattdessen ein paar der Überraschungsboxen mit Echtgeld kaufen will, findet in diesem Video die Antwort auf die Frage, ob die neuen Items und Kostüme der Helden eigentlich ihr Geld wert sind:

Wer kein Freund von Videos, YouTube oder erhöhtem Datenverbrauch ist, findet in unserer Galerie ebenfalls alle Skins, die die Halloween-Aktion von Overwatch zu bieten. Mein Favorit: Roadhug als Frankensteins Monster und Soldier 76 im knallig roten Vampirkostüm.

Im Gegensatz zur Aktion rund um die Olympischen Spiele können dieses Mal die neuen Skins auch für Münzen erworben werden: Die Kostüme decken dabei eine Preisspanne von 750 bis 3000 Münzen ab.

Die Frage liegt auf der Hand: Welcher Halloween-Skin gefällt euch am besten?